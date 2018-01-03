«القومي للمرأة بالمنيا» يختتم دورة مجموعات الادخار والإقراض للسيدات

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا فعاليات دورة تدريبية حول مجموعات الادخار والإقراض لـ 60 فتاة وسيدة من أبناء قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا ، وذلك ضمن مبادرة عام المرأة المصرية.



قالت الدكتورة نجاح التلاوى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، إن الدورة تم تنظيمها بالتعاون مع هيئة كير الدولية ، لافتة إلى أن الدورة التدريبية تم تنفيذها من خلال فريق يضم كلا من عوني مهني بهيئة كير الدولية ونادي وديع عضو مجلس القومي للمرأة والمهندسة أميرة عبد الفتاح منسق المبادرة.



