«القومي للمرأة بالمنيا» يختتم دورة مجموعات الادخار والإقراض للسيدات
الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:42 ص
اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا فعاليات دورة تدريبية حول مجموعات الادخار والإقراض لـ 60 فتاة وسيدة من أبناء قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا ، وذلك ضمن مبادرة عام المرأة المصرية.
قالت الدكتورة نجاح التلاوى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، إن الدورة تم تنظيمها بالتعاون مع هيئة كير الدولية ، لافتة إلى أن الدورة التدريبية تم تنفيذها من خلال فريق يضم كلا من عوني مهني بهيئة كير الدولية ونادي وديع عضو مجلس القومي للمرأة والمهندسة أميرة عبد الفتاح منسق المبادرة.