محافظ سوهاج يبحث مع الأمن إجراءات تأمين الكنائس خلال أعياد الميلاد

عقد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين احتفالات أهالي المحافظة بأعياد الميلاد المجيد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.



حضر الاجتماع اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، واللواء محمود صبرى، رئيس فرع الأمن الوطنى، واللواء خالد الشاذلى، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من رجال القوات المسلحة وممثلين عن المخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن الوطني وعدد من رجال الدين المسيحي من ممثلى المطرانيات والكنائس بسوهاج، ومسئولي الأمن الإدارى وأفراد الكشافة بتلك المطرانيات.



وقدم المحافظ التهنئة للمصريين عامة وللإخوة الأقباط بصفة خاصة بمناسبة العام الجديد واحتفالات اعياد الميلاد المجيد، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي بمثابة اجتماع لبيت العائلة السوهاجية وهو الأول من نوعه على مستوى المحافظات بحضور القيادات الأمنية وممثلى المطرانيات والكنائس لتبادل الرؤى والتأكيد على روح المحبة والتعاون التى تجمع أبناء الأسرة السوهاجية وحرص أجهزة المحافظة المختلفة على رسم البهجة والسرور على وجوه أبناء المحافظة فى تلك المناسبة المجيدة، وأكد على تفانى أجهزة الدولة المختلفة فى تحقيق الأمن والأمان للمواطن دون تفرقة على اى أساس.



وأضاف عبدالمنعم، أن الاجتماع يهدف الى تقييم الإجراءات والتدابير الأمنية التى تم اتخاذها اثناء احتفالات ليلة رأس السنة والوصول إلى أعلى مستوى من التأمين قبل وأثناء الاحتفالات باعياد الميلاد وبث الطمأنينة فى نفوس أهالي سوهاج، والاستماع إلى آراء وملاحظات مسئولى المطرانيات والكنائس وأفراد الأمن الإدارى والكشافة، والعمل على التيسير على الأهالي اثناء الدخول والخروج بما يضمن احتفالهم فى جو من البهجة والسرور.



ومن جانبه قال اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إنه تم وضع ومراجعة الخطط الأمنية والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان تامين احتفالات المحافظة بأعياد الميلاد المجيد من حيث التأكيد على تواجد البوابات الاليكترونية بمداخل الكنائس وكاميرات المراقبة وتواجد أفراد الأمن الإدارى والكشافة المدربين من الجنسين، واضاف انه يتم تنظيم دورات تدريبية لأفراد الأمن الإدارى وأفراد الكشافة لتدريبهم على كيفية التعامل مع البوابات الإلكترونية وإجراءات الفحص والاشتباه فى وجود أجسام غريبة.



وقد أشاد مسئولو المطرانيات والكنائس بالإجراءات الأمنية المتبعة والتكامل بين جميع أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية والرقابية لتحقيق الأمن والأمان، موجهين الشكر لمحافظ الإقليم على روح المحبة والمودة التى تجمع أبناء الأسرة السوهاجية .

