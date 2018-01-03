وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مبنى الأهرام

وصل منذ قليل، جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق، إلى مبنى مؤسسة الأهرام، استعدادا لتشييع جثمانه خلال مسيرة تنطلق من الأهرام بشارع الجلاء بوسط القاهرة وحتى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لصلاة الجنازة، وبعدها يوارى الثرى في مقابر العائلة بمدينة ٦ أكتوبر.



يذكر أن إبراهيم نافع ولد فى 11 يناير 1934 بمحافظة السويس، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 من جامعة عين شمس، وأنه عمل بعد تخرجه بوكالة رويترز، ثم محررا بالإذاعة، ثم محررا اقتصاديا بجريدة الجمهورية، ثم رئيسا للقسم الاقتصادي بجريدة الأهرام، ومساعدا لرئيس التحرير، وتولى رئاسة تحرير الأهرام عام 1979 ، ثم رئيسا لمجلس الإدارة ، ورئيسا للتحرير بالأهرام من عام 1984 حتى عام 2005 وتوفى الأحد الماضي فى الإمارات عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، حيث أصيب فى الفترة الأخيرة بأورام سرطانية.

