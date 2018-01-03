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محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي بسوهاج

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
إسلام رياض
أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن ازالة 10 حالات تعدٍ واقعة على الاراضى الزراعية بمساحة 14 قيراطا بمركز البلينا.

ومن جانبه أوضح علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، عن قيام الوحدة المحلية بحملة ازالات مكبرة اسفرت عن ازالة 10 حالات تعد على الاراضى الزراعية وبتأمين من قوات شرطة المركز وبالاشتراك مع نائب رئيس المركز لشئون القرى ومسئولي الادارة الهندسية والاملاك وحمايه الأراضي وباستخدام معدات المجلس والقرية.

وشدد عبد المنعم، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعد على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أي مخالف.

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