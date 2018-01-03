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محافظات

محافظ القليوبية: تشغيل الموقف العمومى للسيارات بقها والقناطر الخيرية

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية عن بدء التشغيل الفعلى للموقف العمومى للسيارات بمدينة قها والقناطر الخيرية للعمل بمختلف الخطوط وذلك لخدمة المواطنين وأهالى القرى.

وأشار عشماوى الى أن قطعة الارض التى تم تخصيصها لإقامة موقف عمومي ظلت لسنوات مهملة ولم يتم الاستفادة من تلك المساحة حتى تم توجيه تعليمات بالاستفادة منها وجه لإقامة مشروع خدمي يخدم أهالى القليوبية.

وكان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد وافق عن اقامة موقف عمومي على مساحة 5220 مترا مربعا وذلك بناء على الطلب الذى تقدم به محافظ القليوبية للاستفادة من الأرض واستثنائها من الحظر الوارد بقانون الزراعة.

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