مفاجأة صادمة.. واتس آب يتوقف نهائيًا بملايين الهواتف في العالم

في مفاجأة غريبة، أوقفت الشركة المشغلة لتطبيق التراسل الفوري واتس آب، وهي الشركة التابعة أيضًا للشركة الأم فيس بوك، دعم التطبيق على بعض الأجهزة، لأنه "مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف"، وكان الأولى بالشركة أن تدعم تطبيقاتها لتتماشى مع معظم الهواتف، فيما يعد بداية صادمة للعام 2018.



وتشمل الأجهزة التي توقف عمل التطبيق عليها تلك التي تعمل بنظام "بلاكبيري OS" وبلاكبيري 10، ونوكيا سيمبيان S60 وويندوز فون 8.0 الذي تطوره شركة مايكروسوفت، وتقدر أعداد تلك الهواتف بالآلاف على مستوى العالم.



أما بخصوص مستخدمي هواتف نوكيا S40، فلن يكون بإمكانهم تشغيل واتساب بحلول نهاية 2018، على أن يتوقف على أنظمة أندرويد 2.3.7 يوم 1 فبراير 2020.



وأوضح واتساب "بعض خصائص هذا التطبيق قد تتوقف في هذه الأجهزة في أي لحظة"، وهذا ما يعني أن ملايين المستخدمين في العالم قد يصبحوا وهواتفهم من غير واتس آب، ما قد يعني لهم استغنائهم عن التطبيق، أو استبدال هواتفهم بأخرى جديدة، وهذا ما تطمح له الشركات بحسب متابعين.

