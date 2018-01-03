فتح 232 فصلا لمحو الأمية بـ4 مراكز بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن فتح 232 فصلًا لمحو الأمية بمراكز الشباب خلال شهر ديسمبر الماضي تمهيدًا لدخول الدورة الامتحانية القادمة، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون ) ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية .



قال الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هذه الفصول التي تم فتحها بمراكز الشباب جميعها تخدم 4 مراكز من محافظة المنيا ، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية حيث تم فتح 83 فصل بمركز مطاى و77 فصل بمغاغة و 52 بملوي و 20 بالعدوة.







