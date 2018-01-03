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فن

دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:31 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أكدت الفنانة دارين حداد، انها لم تلجأ الي عمليات التجميل خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير.

وأضافت "دارين"، خلال الندوة عقدتها بـ"صدي البلد":" عائلتي طلبت مني عدم اللجوء الي هذه النوعية من العمليات فانا إنسانة أفضل الطبيعة، علي الرغم من أن بعض من أصدقائي طلبوا مني أن أقوم باجراء عملية تحت الحاجب".

يذكر أنها تواصل تصوير فيلم "علي بابا"، بطولة آيتن عامر وصبري فواز وكريم فهمي ومحمد ثروت وفراس سعيد وأحمد فتحي ودارين حداد، وتأليف كريم فهمي وفادي أبو السعود، وإخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد السبكى.
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور
دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور

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