محمد معيط: قانون التأمين الصحي الجديد استحقاق دستوري يصلح المنظومة.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية ، إن التأمين الصحى استحقاق دستورى، فالدستور نص على إقامة تنظيم صحى شامل للمواطن فى مصر، كما ان العالم يتحرك كله الآن لتحفيز الدول للدخول فى التغطية الصحية الشاملة، لأن عدم وجود نظام صحى فعال يعد أحد عوامل الفقر.



وأضاف معيط خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج « الحياة اليوم » الذى يذاع على قناة « الحياة » ان التغطية الصحية الشاملة تواجه الفقر وتصب فى مصلحة المواطن البسيط ، مشددا على أن أى مجتمع يريد إحداث تنمية شاملة يجب أن يتحرك فى محورى الصحة والتعليم.

