ثروت الخرباوي: الإخوان شكلوا جيشا موازيا عقب ثورة يناير لتأمين حكمهم.. فيديو

أكد ثروت الخرباوي الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان لديها فكرة راسخة وهى "حتمية الصدام" وهو ما جعل الجماعة تعمل على تأسيس التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يتولى القيادة والتخطيط للجماعة بعيدا عن الشخصيات المعروفة للعامة والمعلومة لدى الاجهزة الامنية، لافتا إلى أنه تم التخطيط لاستمرار عمل تلك العناصر بصورة سرية وقت تعرض العناصر المعلومة للمضايقات الأمنية.



وأضاف الخرباوي خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن جماعة الإخوان تسعى طوال تاريخها لتأسيس جيش سري على غرار جيش حزب الله، وفقا لما أكد عليه حسن البنا مؤسس الجماعة بأنه يسعى لتأسيس جيش سري قوامه 12 ألفا لمواجهة أي جيش في العالم.



وأشار إلى أن التنظيم السري المسلح لجماعة الإخوان المسلمين استمر يمارس مهامه منذ تأسيس جماعة الإخوان، لافتا إلى انه عقب ثورة يناير تم تكليف الإخواني محمد كمال بتشكيل الجيش الموازي للإخوان وهو ما عرف باللجان المسلحة، بهدف تأمين حكم الجماعة.

