ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ثروت الخرباوي: الإخوان شكلوا جيشا موازيا عقب ثورة يناير لتأمين حكمهم.. فيديو

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:48 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد ثروت الخرباوي الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان لديها فكرة راسخة وهى "حتمية الصدام" وهو ما جعل الجماعة تعمل على تأسيس التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يتولى القيادة والتخطيط للجماعة بعيدا عن الشخصيات المعروفة للعامة والمعلومة لدى الاجهزة الامنية، لافتا إلى أنه تم التخطيط لاستمرار عمل تلك العناصر بصورة سرية وقت تعرض العناصر المعلومة للمضايقات الأمنية.

وأضاف الخرباوي خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور،  أن جماعة الإخوان تسعى طوال تاريخها لتأسيس جيش سري على غرار جيش حزب الله، وفقا لما أكد عليه حسن البنا مؤسس الجماعة بأنه يسعى لتأسيس جيش سري قوامه 12 ألفا لمواجهة أي جيش في العالم.

وأشار إلى أن التنظيم السري المسلح لجماعة الإخوان المسلمين استمر يمارس مهامه منذ تأسيس جماعة الإخوان، لافتا إلى انه عقب ثورة يناير تم تكليف الإخواني محمد كمال بتشكيل الجيش الموازي للإخوان وهو ما عرف باللجان المسلحة، بهدف تأمين حكم الجماعة.

ترشيحاتنا

بالمستندات .. مصرى يدعى احتجاز السلطات القطرية له للهروب من مديونية لأحد البنوك

رسميا.. الكاف يكشف سر إلغاء جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

لحظة تصادم سيارة حادث كوبري ستانلي بالطلاب وإلقائهم بالبحر .. فيديو

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر نيللي وعدد زيجاتها

شاهد.. حماس تنشر صورا جديدة لشاليط في الأسر

الأرصاد تكشف طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

شاهد.. لحظة طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من مدينة زهدان

شاهد.. هدايا حسن الرداد فى أول عيد ميلاد بعد زواجه من إيمى سمير غانم

على جبر يعتذر للاعبي الزمالك بعد تسببه في هدف فوز طلائع الجيش

عودة طائرة النيل بعد إقلاعها إلى تركيا بسبب إصابتها بعطل مفاجئ

صلاح أمين يسجل هدفا عالميا لطلائع الجيش في مرمي الزمالك.. فيديو وصور

مروان يونس يكشف الهدف من نشر صحيفة عم صلاح الموجى الجنائية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور

5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور

تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس.. صور

بالصور..شيما تحتفل بالعام الجديد بمشاركة بوسي والليثي

شاهد 80 صورة..الأهرام تشيع جثمان إبراهيم نافع أسطورة الصحافة

فيديو

عمرو موسى: رياح التغيير ضربت المنطقة ويجب دراسة ما يحدث في إيران.. فيديو
مصطفى الفقي: الكنيسة المصرية أحبطت مخطط النيل من النسيج الوطني.. فيديو
أحمد موسى: صلاح الموجي واجه الإرهاب بشجاعة.. ويناشد الداخلية لحمايته.. فيديو
ثروت الخرباوي: الإخوان شكلوا جيشا موازيا عقب ثورة يناير لتأمين حكمهم.. فيديو
الفقي: البابا تواضروس شديد الصبر وكثير التحمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في إسقاط نظام الملالي؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في إسقاط نظام الملالي؟