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أخبار البلد

تكريم شاب مصري في المؤتمر الدولي لمجلة «ieee» للبحث العلمي

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:32 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
شهدت فعاليات المؤتمر الدولي المقام في مصر المجلة العلمية البحثية الأولى في العالم في البحث العلمي IEEE تكريم المهندس الشاب وليد سيد خضراوي وذلك في أحد فنادق القاهرة بحضور مهندسين وعلماء المجلة العلمية من إنجلترا وأمريكا وكوريا الجنوبية فضلا عن أساتذة ورؤساء الأقسام بكليات الهندسة جامعة القاهرة وعين شمس.

جاء التكريم من منطلق دعم القيادات الشابة لإعداد جيل قادر علي القيادة والتحدي كما تحتوي المجلة البحثية علي معايير في تخصصات علمية متعددة.

وقدّم المهندس وليد بحث في تنمية وزيادة معايير قياس الغاز في مجال البترول وذلك تماشيا مع ثورة الغاز اللي تتم الآن في مصر من مشاريع عملاقة تنفذها الدولة للاكتفاء الذاتي للغاز وبذلك البحث المتضمن من رسالة الدكتوراة المقدمة من خضراوي ليتم مناقشتها في 2018.

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