تكريم شاب مصري في المؤتمر الدولي لمجلة «ieee» للبحث العلمي

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي المقام في مصر المجلة العلمية البحثية الأولى في العالم في البحث العلمي IEEE تكريم المهندس الشاب وليد سيد خضراوي وذلك في أحد فنادق القاهرة بحضور مهندسين وعلماء المجلة العلمية من إنجلترا وأمريكا وكوريا الجنوبية فضلا عن أساتذة ورؤساء الأقسام بكليات الهندسة جامعة القاهرة وعين شمس.





جاء التكريم من منطلق دعم القيادات الشابة لإعداد جيل قادر علي القيادة والتحدي كما تحتوي المجلة البحثية علي معايير في تخصصات علمية متعددة.



