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محافظات

محافظة الجيزة : عودة المياه تباعا لـ 13 منطقة بفيصل والهرم بعد انقطاعها 24 ساعة

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:29 م
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
أ ش أ
أعلنت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال إصلاح خط مياه قطر 800 مم والمغذي لمنطقة فيصل والهرم ومتفرعاتهما وعودة المياه تباعا للمناطق المتأثرة.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الأربعاء أن المناطق شملت "مساكن الضباط بالرماية، وإسكان الشباب، وحدائق الأهرام بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والمريوطية، ومنشية البكاري، والـ 3 طوابق، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفرة نصار، وكفر غطاطي، والوفاء والأمل، والتعاون، والمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل بداية من شارع الشيخ الشربيني "المطبعة" وحتى ترعة المنصورية، بالإضافة إلى ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس".

من جانبه، صرح المهندس حنفي محمد حنفي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأن أعمال إصلاح الخط تمت على مدار 24 ساعة بمتابعة دائمة لضمان جودة الأعمال المنفذة، مشيرا إلى أن العمالة الفنية المتخصصة بذلت مجهودا كبيرا في إصلاح خط المياه.

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