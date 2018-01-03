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محافظات

محافظ كفر الشيخ: فك قيود الارتفاعات بالمدينة حتى 36 مترًا

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:26 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، فك قيود الارتفاعات حتى 36 مترًا بمدينة كفر الشيخ وفقًا القانون رقم 119 لسنة 2008م، مشيرًا إلى ورود لوح تعديل خرائط المخطط الاستراتيجي، لمدينة كفر الشيخ، وتم رفع حظر قيود الارتفاعات على المخطط الاستراتيجي.

وقال المحافظ سيتم عرض ذلك على لوحة الإعلانات، بمقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، تمهيدًا لعقد جلسة استماع مجتمعية لاستطلاع الآراء حول التعديل على المخطط الاستراتيجي للمدينة، مؤكدًا أنه قرار تاريخي ونقطة تحول في مجال التنمية بمحافظة كفر الشيخ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم إنهاء الإجراءات القانونية لفتح باب التراخيص رسميًا طبقًا للقانون، وذلك بمشاركة كافة الجهات واللجان المعنية.

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