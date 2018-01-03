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مفاجأة ...الزيت لا يساعد فى إطالة أو علاج الشعر ويسبب الحبوب

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:28 م
صدى البلد
أمل مجدى
حمام زيت الشعر من العادات القديمة في الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا، واعتاد الناس على استخدام الزيوت على الشعر لاعتقادهم أنها تعالج الشعر من التساقط وتساعد على إطالته هكذا كان يعتقد الكثيرون.

دكتورة داليا بركة أخصائية الجلدية والعلاج بالليزر قالت في تصريحات عكس ذلك أن الزيت يستخدم لزيادة الرطوبة واللمعان في الشعر وأيضًا لتقليل الهياج في الشعر المجعد كما أضافت حديثًا يستخدم الزيت لسهولة نقل الحرارة في الشعر حتى يتمسك جيدا بالمكواه الكهربائية.

وتضيف ليس هناك أى دور لزيت الشعر في إطالته او علاج تساقطه كما أن زيوت الشعر لها دور في ظهور حب الشباب في الجبين لأنها قد تؤدي لغلق المسام.

ومن اهم الزيوت المستخدمة، الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند و زيت أرجان.

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