شومان: تهنئة المسيحيين بأعيادهم محسومة وشيخ الأزهر يهنئهم.. فيديو

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر يرافق قيادات الأزهر إلى الاخوة الأقباط للتهنئة بعيد الميلاد.



وأضاف عباس شومان خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» من تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، اليوم، أن مسألة تهنئة المسيحيين بأعيادهم محسومة وشيخ الأزهر يهنئهم سنويا، والازهر أكد أكثر من مرة ان تهنئة المسيحيين من أعمال البر، فالمسلم يهنئ المسيحي، والمسيحي يهنئ المسلم .



وتابع ان كتب الازهر تحتفى وتحتفل بميلاد سيدنا عيسي كما تحتفل بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام.