"نائبة المحافظين": طالبنا من قبل بتعديل قانون المواريث.. و2017 عام المرأة

قالت إيفلين متى، نائبة حزب المحافظين فى مجلس النواب، إن كافة محافظات مصر وليس الصعيد فقط كما هو شائع تعانى السيدات فيها من إهدار وطمس حقوقهن المشروعة فى الميراث بحجة أن من تقبل على الزواج ويتم تجهيزها تحرم من الميراث وهذه كانت مشكلة مزمنة تعاني منها المرأة.



وأوضحت "متى"، أن "المحافظين" دعا فى أكثر من مكان إلى تعديل قانون الميراث وتشديد عقوبة الممتنعين عن تسليم الميراث، مؤكدا أن القانون الجديد يحافظ على الشمل الأسرى، لذا أود أن أعلنها صراحة أن عام 2017 هو عام المرأة ومبروك لسيدات مصر.



وأشارت "نائبة المحافظين" إلى أنه عندما تكون الإرادة السياسية لمساندة المرأة إرادة حقيقية للتغيير ساعتها أقول للمستحيل "ممكن"، مستكملة، أن هناك دراسة تشير إلى وجود زيادة كبيرة فى عدد قضايا النزاع على الميراث، إذ بلغت نحو 145 ألف قضية نظر فيها القضاء عام 2014.



وفيما يلى نص القرار المنشور على الجريدة الرسمية: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعى أو حجب سندًا يؤكد نصيبه فى الميراث، أو الامتناع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث حال طلبه منه".

