شومان: تكفير الإرهابيين قد يكون مخرجا لهم للإفلات من جرائمهم.. فيديو

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أكد فى قرية الروضة أن قتل الإرهابيين واجب شرعى، لأن هؤلاء المجرمين يسعون فى الأرض فسادا.



وأضاف شومان، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، اليوم، أن الأزهر إذا حكم على تلك الجماعات التى تقوم بالعمليات الإجرامية بالتكفير سيكون ذلك مخرجا لهم من السجون والإفلات من جرائمهم التي تمت وهم كفرة.



وتابع : « لو المجرم ده تم وصفه بالكافر وتم القبض عليه ووقف أمام القاضي ونطق الشهادة سيخرج من قضيته وأوضح ان الازهر يبين الأمور المكفرة ولكن لا يحكم على شخص.



وأشار شومان الى ان مسألة تكفير الارهابيين مسألة ترفيه لهم وهم يكفرون الأزهر نفسه.

