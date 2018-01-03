ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شومان: تكفير الإرهابيين قد يكون مخرجا لهم للإفلات من جرائمهم.. فيديو

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:41 م
صدى البلد
حازم عمرو
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أكد فى قرية الروضة أن قتل الإرهابيين واجب شرعى، لأن هؤلاء المجرمين يسعون فى الأرض فسادا.

وأضاف شومان، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، اليوم، أن الأزهر إذا حكم على تلك الجماعات التى تقوم بالعمليات الإجرامية بالتكفير سيكون ذلك مخرجا لهم من السجون والإفلات من جرائمهم التي تمت وهم كفرة.

وتابع : « لو المجرم ده تم وصفه بالكافر وتم القبض عليه ووقف أمام القاضي ونطق الشهادة سيخرج من قضيته وأوضح ان الازهر يبين الأمور المكفرة ولكن لا يحكم على شخص.

وأشار شومان الى ان مسألة تكفير الارهابيين مسألة ترفيه لهم وهم يكفرون الأزهر نفسه.

ترشيحاتنا

محافظة الجيزة : عودة المياه تباعا لـ 13 منطقة بفيصل والهرم بعد انقطاعها 24 ساعة

شاهد.. لحظة طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من مدينة زهدان

هاني الناظر يحذر مرضى حساسية الصدر من الجمعة المقبلة

شاهد.. حماس تنشر صورا جديدة لشاليط في الأسر

5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية عبر « صدى البلد» إلى محمود فتح الله

ميدو: الزمالك سيخرج بـ «فضيحة» أمام الأهلي بعد إقالة «نيبوشا»

تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس.. صور

إنبى يفجر مفاجأة حول رحيل إيهاب جلال لتدريب الزمالك

رسمياً.. تعرف على موعد حفل «كاف» لتوزيع جوائز الأفضل

سيراميكا كليوباترا يضم نجم الإسماعيلى

دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور

5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور

تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس.. صور

بالصور..شيما تحتفل بالعام الجديد بمشاركة بوسي والليثي

شاهد 80 صورة..الأهرام تشيع جثمان إبراهيم نافع أسطورة الصحافة

فيديو

عمرو موسى: رياح التغيير ضربت المنطقة ويجب دراسة ما يحدث في إيران.. فيديو
مصطفى الفقي: الكنيسة المصرية أحبطت مخطط النيل من النسيج الوطني.. فيديو
أحمد موسى: صلاح الموجي واجه الإرهاب بشجاعة.. ويناشد الداخلية لحمايته.. فيديو
ثروت الخرباوي: الإخوان شكلوا جيشا موازيا عقب ثورة يناير لتأمين حكمهم.. فيديو
الفقي: البابا تواضروس شديد الصبر وكثير التحمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في إسقاط نظام الملالي؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في إسقاط نظام الملالي؟