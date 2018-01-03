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حوادث

ضبط 477 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بمطروح

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:34 م
صدى البلد
نور محمود
شنت الأجهزة الأمنية بمطروح، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة.

وقال العميد أحمد السنطاوي مدير مرور مطروح، إن الحملات أسفرت عن ضبط 477 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري فى 77 غرامة فورية بإجمالي 9 آلاف جنيه.

وأوضح أن المخالفات المرورية عبارة عن سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور،وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية.

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