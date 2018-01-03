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رياضة

الزمالك يطالب نيبوشا بالتنازل عن الشرط الجزائي قبل رحيله

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:26 م
صدى البلد
ملك موسي
يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا بالتفاوض مع المونتنجيري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام الجيش من أجل رحيله بشكل ودي والتنازل عن الشرط الجزائي في عقده المقدر بقيمة 80 ألف دولار كشهرين من راتبه ، والحصول على شهر واحد فقط.

وخسر فريق الكرة الأبيض من طلائع الجيش بهدف دون رد، سجله صلاح أمين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

ليتوقف رصيد الزمالك عند 28 نقطة يحتل المركز الرابع، في حين يرفع الفريق العسكري رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

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