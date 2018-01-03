خالد الغندور يفجر مفاجأة مدوية عن مهاجم الزمالك ويصفه بالنصاب

فجر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق مفاجأة مدوية عن المهاجم الغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الزمالك القادم من فريق الداخلية بعد ظهوره بمستوى متواضع في مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش ، كما وصفه بالنصاب.



وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك "اشيمبونج ده لازم يمشي .. ده مصاب و بينصب علي الزمالك"



وكان أشيمبونج قد تعرض لإصابة بعد انتقاله مباشرة إلى الزمالك ، وغاب عن الملاعب أكثر من ثلاثة أشهر للعلاج منها، قبل أن يعود بمستوى متواضع.

