سقوط عامل من أعلي الكوبري الدائري أثناء عمله بالمنوفية

أصيب عامل بإصابات متفرقة وكسور بعد سقوطه من أعلي الطريق الدائري برملة الأنجب بالمنوفية.



تلقي اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد باستقبال مستشفي أشمون العام المدعو خ.ع.م 38 سنة عامل بشركة مقاولات مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقري وكسور بالرسغين والكوع الأيمن.



وبالانتقال والفحص تبين سقوط المدعو أثناء عمله أعلي الطريق الدائري برملة الأنجب وبسؤاله قرر بسقوطه أثناء عمله ونفي الشبهة الجنائية تماما.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 212 اداري مركز أشمون لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.