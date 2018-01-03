ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سقوط عامل من أعلي الكوبري الدائري أثناء عمله بالمنوفية

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:25 م
صدى البلد
محمد امين
أصيب عامل بإصابات متفرقة وكسور بعد سقوطه من أعلي الطريق الدائري برملة الأنجب بالمنوفية.

تلقي اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد باستقبال مستشفي أشمون العام المدعو خ.ع.م 38 سنة عامل بشركة مقاولات مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقري وكسور بالرسغين والكوع الأيمن.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط المدعو أثناء عمله أعلي الطريق الدائري برملة الأنجب وبسؤاله قرر بسقوطه أثناء عمله ونفي الشبهة الجنائية تماما.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 212 اداري مركز أشمون لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

ترشيحاتنا

مصر ترحل دبلوماسياً فرنسياً لهذا السبب

نجم المقاصة يكشف حقيقة توقيعه للأهلي.. رسمياً

هاني الناظر يحذر مرضى حساسية الصدر من الجمعة المقبلة

مرتضى منصور يكشف هوية المدير الفني الجديد للزمالك بعد إقالة نيبوشا

رسمياً.. تعرف على موعد حفل «كاف» لتوزيع جوائز الأفضل

مريم حسين ترد بقوة على منتقديها بسبب الفيديو الفاضح

الزمالك يطالب نيبوشا بالتنازل عن الشرط الجزائي قبل رحيله

"فودافون مصر": الشبكة تعمل بكامل طاقتها بعد التغلب على المشكلة التقنية

محافظة الجيزة : عودة المياه تباعا لـ 13 منطقة بفيصل والهرم بعد انقطاعها 24 ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة مدوية عن مهاجم الزمالك ويصفه بالنصاب

الإعلام التشيلي يشن هجوما عنيفا على محمد النني

رسميا.. إقالة نيبوشا من تدريب نادي الزمالك بعد الهزيمة من الطلائع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور

5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور

تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس.. صور

بالصور..شيما تحتفل بالعام الجديد بمشاركة بوسي والليثي

شاهد 80 صورة..الأهرام تشيع جثمان إبراهيم نافع أسطورة الصحافة

فيديو

أحمد موسى: صلاح الموجي واجه الإرهاب بشجاعة.. ويناشد الداخلية لحمايته.. فيديو
ثروت الخرباوي: الإخوان شكلوا جيشا موازيا عقب ثورة يناير لتأمين حكمهم.. فيديو
الفقي: البابا تواضروس شديد الصبر وكثير التحمل.. فيديو
فريدة الشوباشي: فصلت من «مونت كارلو» لرفضي إجراء حوار مع «بيريز».. فيديو
محمد معيط: قانون التأمين الصحي الجديد استحقاق دستوري يصلح المنظومة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في إسقاط نظام الملالي؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في إسقاط نظام الملالي؟