برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين ومنحهم تراخيص

قالت النائبة هالة أبو السعد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنها أعدت مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين ، مشيرة إلى أنها تهدف من مشروع القانون تقنين أوضاع الباعة الجائلين على أرض الواقع من خلال إعطائهم تراخيص وتحويلهم من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى بما يتلاءم معهم.



وأكد أبو السعد فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن الباعة الجائلين فى كل دول العالم يتم منحهم تراخيص إلا فى مصر، مشيرا إلى أن الأمر غير مكلف للدولة ، بحيث يتم تنظيم عمل هذه الشريحة فى المجتمع المصري.



وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن منح تراخيص عمل للباعة الجائلين سيحميهم من فساد من جانب بعض المسئولين عن المحليات، كما أنه سيمنح سلاما اجتماعيا لهذه الشريحة فى المجتمع المصرى وستجعله يشعر بالأمن من الدولة، خاصة وأنها أكثر فئة تضررا على مستوى مصر باعتبارها الأكثر احتياجا.