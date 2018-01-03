ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين ومنحهم تراخيص

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:48 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قالت النائبة هالة أبو السعد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنها أعدت مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين ، مشيرة إلى أنها تهدف من مشروع القانون تقنين أوضاع الباعة الجائلين على أرض الواقع من خلال إعطائهم تراخيص وتحويلهم من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى بما يتلاءم معهم.

وأكد أبو السعد فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن الباعة الجائلين فى كل دول العالم يتم منحهم تراخيص إلا فى مصر، مشيرا إلى أن الأمر غير مكلف للدولة ، بحيث يتم تنظيم عمل هذه الشريحة فى المجتمع المصري.

وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن منح تراخيص عمل للباعة الجائلين سيحميهم من فساد من جانب بعض المسئولين عن المحليات، كما أنه سيمنح سلاما اجتماعيا لهذه الشريحة فى المجتمع المصرى وستجعله يشعر بالأمن من الدولة، خاصة وأنها أكثر فئة تضررا على مستوى مصر باعتبارها الأكثر احتياجا.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية عبر « صدى البلد» إلى محمود فتح الله

رد ساخر من عماد متعب على رسالة فهد العتيبي له

ممرضة تعذب مولودا بالمستشفي تثير الجدل علي الفيسبوك ..فيديو

تطورات جديدة في قضية ريجيني .. وإيطاليا تستجوب "إخوانية" لكشف ملابسات مقتله

مدير الكرة بالزمالك يمنع نيبوشا من التصريحات بعد إقالته

نجم الزمالك السابق للاعبي الأبيض: "قرفتونا"

نجم طلائع الجيش: أطالب لاعبي الزمالك بنسيان الهزيمة للفوز بالقمة

مرتضى منصور متوعدا مجدي عبدالغني : ابعد عن الزمالك وإلا هسجنك

تعليق ناري من خالد الغندور على هزيمة الزمالك

قطريليكس: الدوحة منحت 56 جواز سفر دبلوماسيا لعناصر إخوانية.. فيديو

اتحاد الكرة يكشف مصير السوري مؤيد العجان في الزمالك

حسن شحاتة يقترب من قيادة الزمالك بعد إقالة نيبوشا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارين حداد تكشف لـ«صدي البلد» حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو وصور

5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور

تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس.. صور

بالصور..شيما تحتفل بالعام الجديد بمشاركة بوسي والليثي

شاهد 80 صورة..الأهرام تشيع جثمان إبراهيم نافع أسطورة الصحافة

فيديو

أحمد موسى: صلاح الموجي واجه الإرهاب بشجاعة.. ويناشد الداخلية لحمايته.. فيديو
ثروت الخرباوي: الإخوان شكلوا جيشا موازيا عقب ثورة يناير لتأمين حكمهم.. فيديو
الفقي: البابا تواضروس شديد الصبر وكثير التحمل.. فيديو
فريدة الشوباشي: فصلت من «مونت كارلو» لرفضي إجراء حوار مع «بيريز».. فيديو
محمد معيط: قانون التأمين الصحي الجديد استحقاق دستوري يصلح المنظومة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في إسقاط نظام الملالي؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في إسقاط نظام الملالي؟