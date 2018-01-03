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رياضة

سيراميكا كليوباترا يضم نجم الإسماعيلى

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:24 م
صدى البلد
محمد سمير
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا فى الحصول على توقيع اللاعب أسامة كاجو نجم الإسماعيلى، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وجاء التعاقد مع "كاجو" الذى لعب فى صفوف فريقي مصر المقاصة واف سى مصر، قبل انتقاله للإسماعيلى بعد متابعة له طوال الفترة الماضية التى ظهر فيها اللاعب بمستوى جيد للغاية .

وحضر التوقيع معتز البطاوى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ويسعى مسئولو سيراميكا إلى ضم مجموعة متميزة من اللاعبين وتكوين فريق قوي في ظل الرغبة القوية داخل الإدارة بالصعود إلى الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

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