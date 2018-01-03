ميدو يكشف خليفة نيبوشا لتدريب الزمالك

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، أن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك سيكون ابن النادي محمد صلاح، المدير الفني الحالي لفريق نجوم المستقبل، متمنيا أن يتم إعلان اسم المدرب في أسرع وقت ممكن وذلك لقرب موعد مباراة القمة.



وأضاف "ميدو" في تصريحات لفضائية "أون سبورت" عقب لقاء الجيش: "أن الفريق الأبيض يمتلك لاعبين جيدين بالفعل، ولكن التغييرات التي تحدث كثيرًا أفقدت الفريق هويته، مشيرا إلى أنه حال ظهور الفريق بالمستوى الذي ظهر عليه بخسارته أمام طلائع الجيش منذ قليل، فسيخرج من مباراة الأهلي بـ"فضيحة".

