الفقي: البابا تواضروس شديد الصبر وكثير التحمل.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه حال تواجد البابا شنودة في الوقت الحالي ومع الأزمات المتلاحقة كان لا يتحمل هذا الوضع ، بخلاف البابا "تواضروس" الذي يتسم بالصبر وصغر عمره موضحًا أن الراحل كان لا يملك التحكم في انفعالاته.



وتابع قائلًا: من الممكن أن العناية الإلهية أرسلت البابا تواضروس في هذا التوقيت .



وأضاف الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية«ام بي سي مصر»، أن الظروف ساعدت البابا " تواضروس الثاني " ولعل أبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائة كأول زيارة لرئيس مصري مشيرًا إلى أن العلاقة بين المسلمين والأقباط شديدة للغاية ولن تتزعزع .

