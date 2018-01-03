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الفقي: البابا تواضروس شديد الصبر وكثير التحمل.. فيديو

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:44 م
صدى البلد
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه حال تواجد البابا شنودة في الوقت الحالي ومع الأزمات المتلاحقة كان لا يتحمل هذا الوضع ، بخلاف البابا "تواضروس" الذي يتسم بالصبر وصغر عمره موضحًا أن الراحل كان لا يملك التحكم في انفعالاته.

وتابع قائلًا: من الممكن أن العناية الإلهية أرسلت البابا تواضروس في هذا التوقيت .

وأضاف الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية«ام بي سي مصر»، أن الظروف ساعدت البابا " تواضروس الثاني " ولعل أبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائة كأول زيارة لرئيس مصري مشيرًا إلى أن العلاقة بين المسلمين والأقباط شديدة للغاية ولن تتزعزع .

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