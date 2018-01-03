ترامب يفتح النار على مستشاره السابق ويصفه بـ"المجنون"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبير المخططين الاستراتيجيين السابق بالبيت الأبيض ستيف بانون، مشككًا في قدراته العقلية ونزاهته ونفوذه السياسي.



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ترامب قوله "ليس لدى بانون ما يفعله معي أو مع رئاستي. وعندما أقيل لم يفقد وظيفته فحسب وإنما فقد عقله أيضًا. لقد عمل ستيف معي فقط بعدما فزت بترشيح الحزب الجمهوري متغلبًا على سبعة عشر مرشحًا آخر".



وكان بانون قد انتقد ترامب وأسرته خلال لقاءات صحفية عقدها مؤخرًا، كما وصف نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الابن وصهره جاريد كوشنر بالخيانة وانعدام الوطنية، وفق تسريبات نشرها الصحفي مايكل وولف من كتاب جديد ألفه عن حملة ترامب الانتخابية وفوزه.



وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، كشفت تسريبات من نص كتاب عن حملة ترامب الانتخابية وفوزه أن المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يرأس لجنة التحقيق في صلات ترامب بروسيا، قد يكون متورطًا في قضايا غسل أموال.



وتولى بانون، إدارة حملة ترامب الانتخابية في أغسطس 2016، ثم عمل كبيرًا لمستشاريه في البيت الأبيض منذ 20 يناير 2017 حتى إقالته في أغسطس الماضي.



ولم يكن بانون مديرًا لحملة ترامب الانتخابية عندما التقى ترامب الابن وصهره كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومدير الحملة آنذاك بول مانافورت في برج ترامب بمانهاتن مع المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا، ذات العلاقة الوثيقة بالكرملين.



وكان ترامب الابن أعلن أنه وافق على لقاء فيسيلنيتسكايا بعدما أخبرته أن بحوزتها وثائق تدين المرشحة الديمقراطية المنافسة لترامب ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.



وبعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أمر اللقاء العام الماضي عاد ترامب الابن ليقلل من أهميته، وقال إن فيسيلنيتسكايا أرادت مناقشة رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا فقط، ولم تعرض أي مواد تدين كلينتون.



ومن جانبها، أكدت فيسيلنيتسكايا أنها لم تعرض قط أي مواد تدين كلينتون، وأنها لا تعمل لصالح الكرملين.