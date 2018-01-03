فريدة الشوباشي: فصلت من «مونت كارلو» لرفضي إجراء حوار مع «بيريز».. فيديو

استنكرت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، زيارة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز أبن خلدون لإسرائيل وإلقائه محاضرة بجامعة تل أبيب، مؤكدة أن ما حدث عيب ويعتبر خيانة وتطبيعاً مع الكيان العدو إسرائيل.





وانفعلت «الشوباشي» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن إسرائيل دولة مُغتصبة تمارس التفرقة العنصرية بكل وضوح، مشيرة إلى أننا نكره إسرائيل بسبب أفعالها وممارساتها الوحشية.





وأوضحت «الشوباشي» أنه تم فصلها من إذاعة «مونت كارلو» لأنها رفضت إجراء حوار مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، موضحة أنها رفضت عمل اللقاء مع «بيريز» بسبب ممارساته المسيئة خاصة أنه دفن أسرى مصريين أحياء بيده.



