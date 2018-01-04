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محافظات

محافظ القليوبية : معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بتكلفة 7 ملايين جنيه

الخميس 04/يناير/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد اللواء محمود عشماوى محافظة القليوبية انه جارى توريد معدات ومستلزمات لدعم منظومة النظافة بالمحافظة بتكلفة 7 مليون جنيه ضمن منحه الاتحاد الاوروبى لتطوير ثلاث مناطق عشوائيه بالمحافظة وذلك بالتعاون مع الوكاله اﻻلمانيه للتنمية.

وقال عشماوى انه وجه بقيام اللجنة المشكلة من الحملة الميكانيكية بالمحافظة وفنى الوحدات المحلية باستلام 3 لوادر جديدة واستخدامها فى رفع وتحميل القمامة وكذلك بحث توريد احتياجات المحافظة والوحدات المحلية من السيارات والاوناش ومعدات النظافة.

يذكر أن محافظة القليوبية قد وقعت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الاوروبي لتطوير المناطق العشوائية بمدن الخصوص وقليوب وحى غرب شبرا الخيمة.

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