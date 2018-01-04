"التعليم العالى": منح لدراسة اللغة اليابانية خلال 2018

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية تفعيل علاقات التعاون التاريخية المثمرة والبناءة بين مصر واليابان وخاصة فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والتدريب، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من اليابان؛ للنهوض بالمستوى العلمى والبحثى والتدريبى واللغوى للدارسين المصريين.



وتلقى الوزير تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية لدراسة اللغة اليابانية لعام 2018.



وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 15 فبراير 2018، على أن يتم تقديم الأوراق والمستندات لسفارة اليابان بالقاهرة مباشرة، علمًا بأنه يمكن الحصول على استمارة التقدم من خلال موقع سفار ة اليابان بالقاهرة (http://www.eg.emb-japan.go.jp/a).



وأضاف التقرير أن هذه المنح للطلاب المصريين الراغبين فى استكمال دراسة اللغة اليابانية من خلال برنامج (Japanese Studies Student).