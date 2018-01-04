إنبي : إيهاب جلال ملتزم بتعاقده معنا .. وترحيبه بتدريب الزمالك "طبيعى"



قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إنه من الطبيعي أن يتلقى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، الكثير من العروض من أندية الاهلي والزمالك لتولي تدريبهما، لافتا إلى أنه مدرب جيد.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لا يمكن أن يرفض أي مدرب عرض الأهلي والزمالك، لكن إيهاب جلال يحترم تعاقداته والتزامه مع إنبي ودورنا مع إيهاب جلال هو تهيئة الظروف المحيطة به لتأدية عمله بشكل جيد".



وأردف: "إيهاب جلال متعاقد معنا لمدة موسم ونصف".