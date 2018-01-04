ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إنبي : إيهاب جلال ملتزم بتعاقده معنا .. وترحيبه بتدريب الزمالك "طبيعى"

الخميس 04/يناير/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي- ياسمين تيسير

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إنه من الطبيعي أن يتلقى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، الكثير من العروض من أندية الاهلي والزمالك لتولي تدريبهما، لافتا إلى أنه مدرب جيد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لا يمكن أن يرفض أي مدرب عرض الأهلي والزمالك، لكن إيهاب جلال يحترم تعاقداته والتزامه مع إنبي ودورنا مع إيهاب جلال هو تهيئة الظروف المحيطة به لتأدية عمله بشكل جيد".

وأردف: "إيهاب جلال متعاقد معنا لمدة موسم ونصف".

ترشيحاتنا

تعرف على موعد حفل الكاف والقنوات الناقلة له

وكيله: نيبوشا تمنى قيادة الزمالك في القمة أمام الأهلي

لصوص يسرقون مجوهرات بملايين اليورو مملوكة لأمير قطري من معرض بإيطاليا

"الأرصاد" تحذر: موجة جديدة من عدم الاستقرار في الطقس.. فيديو

وكيل نيبوشا يكشف كواليس أزمات المدرب في الزمالك

تعرف على حكم تحنيك المولود الصغير

خلطة طبيعية للتخلص من تشقق الشفاة

عمرو أديب: «حتى لو الزمالك تعاقد مع مارادونا مش هيعمل حاجة»

بينهم أردوغان.. واشنطن تكشف عن مخطط لأتراك ساعدوا إيران على التهرب من العقوبات

وكيل نيبوشا: الزمالك لم يبلغنا رسميا بقرار الإقالة

فوائد «الزنجبيل» المذكور في القرآن.. أستاذة بالأزهر: يساعد في هضم الطعام ويقلل أعراض الغثيان والقيء.. وله دور فعال في التئام قرح المعدة وعلاج ارتجاع المرئ.. ويقلل من الإصابة بالسرطان

ضبط مصري طعن آخر في الكويت ثأرا لأخيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«صدى البلد» داخل مدرسة محمد صلاح بالغربية .. أجواء احتفالية قبل إعلان جائزة الكاف.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ"ليلى علوى" ..صور

بالصور.. تكريم هاني شاكر ونادية مصطفى وإيهاب فهمي في مهرجان الموسيقى بعين شمس

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع ..صور

إطلالة غير متوقعة لـ"فرح علي" في أحدث جلسة تصوير

فيديو

استشارى نفسي: تخصيص خط ساخن لصندوق مكافحة الإدمان للعلاج بالمجان.. فيديو
أستاذ تمويل : البنك المركزى سجل رقما تاريخيا للاحتياطي النقدي .. فيديو
سعر الدولار اليوم في البنوك .. فيديو
«الكهرباء»: خطة تطوير لشبكات التوزيع بتكلفة 24 مليار جنيه.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟