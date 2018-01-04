الإسماعيلي : نريد ضم 3 لاعبين .. وصفقة نجم النصر لم تحسم حتى الآن



قال محمد محسن أبو جريشة، إن الجهاز الفني حدد المراكز التي يسعى لتدعيمها في الانتقالات الشتوية الجارية، لافتا إلى أن الفريق يسعى لضم لاعبين يصنعوا الفارق.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "نسعى لضم 3 لاعبين في الشتاء في مراكز محددة ونحاول إنهاء الأمر بشكل سريع"، موضحا: "فاوضنا نادي النصر للتعاقد مع لاعبه إسلام عيسى، لكن الصفقة لم تتم حتى الآن بسبب طلبات النصر".



وأكمل: "أيضا هناك بعض اللاعبين الأفارقة من خارج الدوري نتابعهم وقد نضم أحدهم قريبا".



وأتم أبو جريشة: "بالنسبة لإبراهيم حسن، لاعب الفريق، أزمته انتهت تماما واعتذر اللاعب للجماهير ويركز حاليا مع الفريق".