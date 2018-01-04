عضو الجبلاية: من الصعب أن تحصل مصر على 3 جوائز في حفل الكاف

قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه يتمنى فوز محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في إفريقيا، والمنتخب الوطني الأفضل والأرجنتيني هيكتور كوبر، والنادي الأهلي أفضل نادي في إفريقيا، في حفل جوائز الكاف للأفضل في 2017.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أعتقد أن صلاح والمنتخب الوطني أو هيكتور كوبر هما الأفضل في الجوائز، فيما سيفوز الوداد بلقب أفضل ناد، نظرا لأنه من الصعب أن تحصل مصر على 3 جوائز مرة واحدة".



وأوضح: "كوبر سيصل إلى أكرا من الأرجنتين عن طريق لندن، فيما تحرك صلاح بطائرة خاصة منذ قليل".



وأكمل: "كوبر سيعود إلى بلاده مباشرة، وأيضا صلاح سيعود إلى إنجلترا برفقة زميله المالي في ليفربول ساديو ماني، خصوصا وأن ماني سيلعب مع الريدز غدا".



وأشار كردي إلى أن أعضاء اتحاد الكرة سيعودون إلى مصر ظهر غد الجمعة، لافتا إلى أن أي تكريم لمحمد صلاح حال فوزه بالأفضل في 2017 لن يكون قبل شهر مايو المقبل.