وكيل نيبوشا يكشف كواليس أزمات المدرب في الزمالك

قال كريم أبو سليمان، وكيل المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني للزمالك، إن المدرب كان يرى بأن الفريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين غير المؤهلين لارتداء القميص الأبيض.



وأضاف "أبو سليمان" في تصريحات لبرنامج إستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "نيبوشا هو الذي وضع غالبية أسماء القائمة الإفريقية، وبالنسبة لاستبعاد محمد إبراهيم وأوباما لا أعرف تفاصيل استبعادهما".



وأكد أن نيبوشا لم يطلب رحيل طارق يحيى المدرب العام السابق، عن الجهاز الفني، مشيرا إلى أن نيبوشا كان يرفض بشكل مباشر أي تدخل في عمله مع الزمالك، حينما كان يشعر بأن هناك تدخلا كان يتصدى لكافة المحاولات.



وقال إن علاقة المدرب بحسين السيد مدير الكرة وأيضا أيمن حافظ مدير الكرة الحالي كان داعما قويا له.



وكشف عن أن نيبوشا كان يصل إليه كل انتقادات الإدارة له، لكنه كان يتعامل بشكل احترافي أكثر، طالما لم تصل إليه أي أمور رسمية كان لا ينظر لها.



واستطرد: "حينما كان يجتمع نيبوشا مع مرتضي، كان رئيس الزمالك يؤكد له على دعمه والوقف خلفه".