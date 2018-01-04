ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وكيل نيبوشا يكشف كواليس أزمات المدرب في الزمالك

الخميس 04/يناير/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي- ياسمين تيسير
قال كريم أبو سليمان، وكيل المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني للزمالك، إن المدرب كان يرى بأن الفريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين غير المؤهلين لارتداء القميص الأبيض.

وأضاف "أبو سليمان" في تصريحات لبرنامج إستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "نيبوشا هو الذي وضع غالبية أسماء القائمة الإفريقية، وبالنسبة لاستبعاد محمد إبراهيم وأوباما لا أعرف تفاصيل استبعادهما".

وأكد أن نيبوشا لم يطلب رحيل طارق يحيى المدرب العام السابق، عن الجهاز الفني، مشيرا إلى أن نيبوشا كان يرفض بشكل مباشر أي تدخل في عمله مع الزمالك، حينما كان يشعر بأن هناك تدخلا كان يتصدى لكافة المحاولات.

وقال إن علاقة المدرب بحسين السيد مدير الكرة وأيضا أيمن حافظ مدير الكرة الحالي كان داعما قويا له.

وكشف عن أن نيبوشا كان يصل إليه كل انتقادات الإدارة له، لكنه كان يتعامل بشكل احترافي أكثر، طالما لم تصل إليه أي أمور رسمية كان لا ينظر لها.

واستطرد: "حينما كان يجتمع نيبوشا مع مرتضي، كان رئيس الزمالك يؤكد له على دعمه والوقف خلفه".

ترشيحاتنا

انهيار مذيع تونسي أثناء إذاعة خبر وفاة زميله على الهواء ..فيديو

وكيله: نيبوشا تمنى قيادة الزمالك في القمة أمام الأهلي

«القذافي» عن قطر: لا أخلاق الإسلام ولا مروءة الجاهلية

تعرف على توقعات الأبراج المهنية في 2018.. عام جيد لبدء مشاريع جديدة لمواليد هذا البرج.. تحديات خطيرة تواجه الحوت

"قابيل": مليار جنيه مخالفات لمصانع استوردت مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع

لجنة الفتوى توضح حكم المسح على الشراب وشروطه خلال الوضوء

وكيل "نيبوشا": العودة لقيادة الفيصلي الأردني "صعبة"

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من سقوط أمطار شديدة اليوم

تقرير رسمى: وقف صادرات «الفراولة» المصرية إلى السعودية 18 يناير الحالى

«الكهرباء»: خطة تطوير لشبكات التوزيع بتكلفة 24 مليار جنيه.. فيديو

نساء في حياة "الكينج" محمد منير .. تهرب من نجلاء بدر ورفض الزواج منها.. وأثار الجدل بصور مع أرملة عادل أدهم

بينهم أردوغان.. واشنطن تكشف عن مخطط لأتراك ساعدوا إيران على التهرب من العقوبات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«صدى البلد» داخل مدرسة محمد صلاح بالغربية .. أجواء احتفالية قبل إعلان جائزة الكاف.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ"ليلى علوى" ..صور

بالصور.. تكريم هاني شاكر ونادية مصطفى وإيهاب فهمي في مهرجان الموسيقى بعين شمس

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع ..صور

إطلالة غير متوقعة لـ"فرح علي" في أحدث جلسة تصوير

فيديو

استشارى نفسي: تخصيص خط ساخن لصندوق مكافحة الإدمان للعلاج بالمجان.. فيديو
أستاذ تمويل : البنك المركزى سجل رقما تاريخيا للاحتياطي النقدي .. فيديو
سعر الدولار اليوم في البنوك .. فيديو
«الكهرباء»: خطة تطوير لشبكات التوزيع بتكلفة 24 مليار جنيه.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟