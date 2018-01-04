مصرع عاملين وإصابة آخرين بحادث تصادم في البحيرة

لقى عاملان مصرعهما كما أصيب شخصان آخران "بجروح وسحجات وكدمات" اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى ونقل بالطريق الزراعي السريع أمام قرية زبيدة بدائرة مركز إيتاى البارود، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى العام.



تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية زبيدة اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين: السيارة رقم ب ن أ 9635 (نقل) قيادة "السعيد .ع.ا" 49 سنة موظف ومقيم قرية سنطيس بمركز دمنهور، والسيارة رقم ج هـ ج 356 (ملاكى) قيادة "نسيم .ص.ك" 40 سنة، تاجر مصوغات ومقيم في الزاوية الحمراء بالقاهرة.



وذلك خلال تهدئة السيارة الأولى لسرعتها للدوران من إحدى الفتحات بالطريق اصطدمت بها السيارة الثانية من الخلف وانحرفت وانقلبت بمجرى مائى على جانب الطريق.



اسفر الحادث عن وفاة (2) من مرافقى قائد السيارة الثانية كل وهم: "أشرف .ع.ا" 40 سنة ومقيم الزاوية الحمراء بالقاهرة، و"أيمن .م.س" 49 سنة ومقيم الأميرية بالقاهرة، عاملان بشركة مصوغات ذهبية بالقاهرة، وإصابة قائد السيارة الثانية "اشتباه نزيف بالبطن" وكذا إصابة قائد السيارة الأولى "بكدمات وسحجات بالرأس".



وبسؤال قائدى السيارتين قررا بمضمون ما تقدم وأضاف قائد السيارة الثانية أنه كان بحوزته حقيبة مغلقة بداخلها كمية من المشغولات الذهبيه تزن (حوالى 7 كيلوجرامات) خاصة بالتجارة والتوزيع على بعض محلات الصاغة نطاق المحافظة (تم العثور عليها بالسيارة والتحفظ عليها) وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

