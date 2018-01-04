برلمانية: مشروع ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل خطوة لتوسيع دائرة احتلالها



استنكرت النائبة سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، مشروع القرار الذى يعده الكنيست بضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل، مؤكدة أنها خطوة من تل أبيب لكى تكسب أرضا جديدة وتوسع من دائرة الاحتلال بالتدريج بهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية وزيادة القهر ضد الفلسطينيين.



وأكدت "رفلة" فى بيان صحفي لها، أن مشروع قرار الكنيست غير قانونى ولابد من تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد هذا القرار الباطل والظالم، مطالبة الدول العربية بضرورة التكاتف جميعًا ضد مشروع قرار الكنيست.



من ناحية أخرى، أشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن تهديد الرئيس الأمريكى ترامب بقطع المعونة الأمريكية عن الفلسطينيين، تعتبر خطوة جديدة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وبعد مشروع القرار الذى يعده الكنيست بضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.



وأوضحت أن تهديد ترامب هدفه منع الفلسطينيين عن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى وإضعافهم حتى لا يدافعوا عن بلدهم، الأمر الذى يحكم عليهم بالموت، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل فى أن تكسب أراضى فلسطينية خطوة بخطوة بهدف التضييق على الفلسطينيين.

