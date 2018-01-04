ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: مشروع ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل خطوة لتوسيع دائرة احتلالها

الخميس 04/يناير/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
معتز الخصوصى

استنكرت النائبة سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، مشروع القرار الذى يعده الكنيست بضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل، مؤكدة أنها خطوة من تل أبيب لكى تكسب أرضا جديدة وتوسع من دائرة الاحتلال بالتدريج بهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية وزيادة القهر ضد الفلسطينيين.

وأكدت "رفلة" فى بيان صحفي لها، أن مشروع قرار الكنيست غير قانونى ولابد من تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد هذا القرار الباطل والظالم، مطالبة الدول العربية بضرورة التكاتف جميعًا ضد مشروع قرار الكنيست.

من ناحية أخرى، أشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن تهديد الرئيس الأمريكى ترامب بقطع المعونة الأمريكية عن الفلسطينيين، تعتبر خطوة جديدة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وبعد مشروع القرار الذى يعده الكنيست بضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

وأوضحت أن تهديد ترامب هدفه منع الفلسطينيين عن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى وإضعافهم حتى لا يدافعوا عن بلدهم، الأمر الذى يحكم عليهم بالموت، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل فى أن تكسب أراضى فلسطينية خطوة بخطوة بهدف التضييق على الفلسطينيين.

ترشيحاتنا

«صدى البلد» ينشر تفاصيل أول تعاقد مع والد «صلاح» بـ10 آلاف جنيه

تعرف على أحدث إيرادات الأفلام المعروضة حاليا.. «حليمو»: 700 ألف جنيه في أسبوع واحد.. و«عمارة رشدى» أقل الإيرادات

مرتضى منصور: «نيبوشا خلى الألماس تراب والمدرب الجديد مصري»

اكتشفي أسهل طريقة لتنظيف الميكروويف

خلطة طبيعية للتخلص من تشقق الشفاة

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع ..صور

في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين وتدمير مخبأين بوسط سيناء.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ"ليلى علوى" ..صور

«صدى البلد» داخل مدرسة محمد صلاح بالغربية .. أجواء احتفالية قبل إعلان جائزة الكاف.. صور

تعرف على جميع المرشحين لجوائز الاتحاد الأفريقى.. اليوم

سرقة مجوهرات بملايين اليورو لأمير قطري في إيطاليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«صدى البلد» داخل مدرسة محمد صلاح بالغربية .. أجواء احتفالية قبل إعلان جائزة الكاف.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ"ليلى علوى" ..صور

بالصور.. تكريم هاني شاكر ونادية مصطفى وإيهاب فهمي في مهرجان الموسيقى بعين شمس

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع ..صور

إطلالة غير متوقعة لـ"فرح علي" في أحدث جلسة تصوير

فيديو

استشارى نفسي: تخصيص خط ساخن لصندوق مكافحة الإدمان للعلاج بالمجان.. فيديو
أستاذ تمويل : البنك المركزى سجل رقما تاريخيا للاحتياطي النقدي .. فيديو
سعر الدولار اليوم في البنوك .. فيديو
«الكهرباء»: خطة تطوير لشبكات التوزيع بتكلفة 24 مليار جنيه.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟