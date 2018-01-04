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استشارى نفسي: تخصيص خط ساخن لصندوق مكافحة الإدمان للعلاج بالمجان.. فيديو

الخميس 04/يناير/2018 - 10:45 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
آيات أحمد
قال الدكتور تامر حسنى، استشارى نفسي وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إن عام 2017 كان ايجابيا جدًا شهد توقيع العديد من البروتوكولات، لافتًا إلى أن صندوق معالجة الإدمان يستهدف معالجة المدمنين لكافة المواد المخدرة.

وأضاف حسنى خلال حديثه ببرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن الترامادول من أكثر المخدرات تعاطيًا بين الشباب لاعتقادهم بأنه سيعطيهم طاقة زائدة أو أنه يعمل كمنشط جنسي أو يعدل مزاجهم العام، مشيرًا إلى أن هناك 21 مركزا على مستوى الجمهورية فى أكثر من محافظة.

وأكد أن العلاج يتم من خلال العيادات الخارجية إلا أن هناك بعض الحالات تستوجب الحجز، مفيدًا بأنه تم تخصيص رقم للخط الساخن لصندوق علاج الإدمان بالمجان من جميع المواد المخدرة.

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