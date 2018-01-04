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أخبار العالم

خبير روسي : خامنئي أرسل أسرته إلى تركيا خوفا من تصاعد الاحتجاجات

الخميس 04/يناير/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
اميرة سالم
أكد الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط ألكسندر شوميل، أن العصيان المدني الذي انطلق في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي بمدينة مشهد الإيرانية يشبه الثورة على الشاه رضا بهلوي التي اندلعت في عام 1979؛ مضيفا أن الأخبار التى وصلته تحدثت عن تسليح الشعب في العديد من المدن الإيرانية وبدأوا في السيطرة على مراكز قوات الحرس الثوري، وهو ما تسبب فى غضب الشعب الشديد تجاه الملالي، مؤكدا أن المعلومات التي وردته تشير أيضا إلى شعور الزعيم الديني الإيراني علي الخامنئي بالقلق تجاه الأحداث وإرساله أسرته إلى تركيا بدافع أمني؛ وفق"حريت " التركية.

وفى مقال بعنوان: "تأثير إيران المشتعلة على روسيا" ذكر شوميل، أنه بالرغم من اتهام السلطات الإيرانية القوى الخارجية، وعلى رأسها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بالتورط في الأحداث القائمة، الا ان الحقيقة أن إيران تشهد أحداثًا أشبه بالحرب الداخلية التي اشتعلت في سوريا عام 2011، وهو ماجعل السلطات الرسمية الروسية تفضل التزام الصمت تجاه الأحداث بحجة عطلة رأس السنة.

وذكر أن التطورات القائمة في إيران التي اختارتها روسيا حليفة لها قد تسبّب عما قريب إزعاجًا لموسكو أشد وطأة من سوريا طارحًا سناريوهين لانعكاسات الأحداث المشتعلة في إيران على روسيا، اولهما : انتشار التظاهرات الاحتجاجية في أرجاء البلاد كافة والاطاحة بالنظام الإسلامي بعد القضاء على الحرس الثوري، و إنهاء الصراع القائم حاليا مع الدول الإسلامية وسحب قوات الحرس الثوري الموجودة داخل سوريا، زاعما أنه خلال فترة قصيرة ستفقد روسيا ونظام الأسد الذي سيفقد الدعم البري تأثيرهم الحالي وسيتم الإطاحة ببشار الأسد خلال أيام معدودة عقب الإطاحة بالنظام الإيراني.

أما السيناريو الآخر يتمحور حول استخدام النظام الإيراني القوة المفرطة لقمع التظاهرات، غير أن العصيان في هذه الحالة سيتخذ وضعًا أشبه بالحرب الأهلية لأجل غير مسمى، مثلما حدث في سوريا عام 2011، مرجحا أن يلجأ النظام الإيراني إلى سحب أفراد الحرس الثوري من سوريا والعراق ولبنان لزيادة قوته الداخلية.

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