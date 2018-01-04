إصابة كهربائي في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

تسببت خلافات الجيرة بدمنهور في وقوع مشاجرة بين ميكانيكى وكهربائي حيث تعدى الأول على الأخير بمطواة فأصابه بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر، وتم نقل المصاب للمستشفى العام.



تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول لمدعو "حسن .ع.ج" 23 سنة كهربائي ومقيم منشية الحرية بمركز دمنهور مصاب "جرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى".



وبسؤاله اتهم كل من: السيد .ح. ص20 سنة ميكانيكي ومقيم منشية الحرية بمركز دمنهور، و"خميس .م.ص" 25 سنة ميكانيكي ومقيم حوش عيسى بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزة الأول.. لخلافات بسبب الجيرة بينه والمتهم الأول.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم.. من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم (مطواة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.