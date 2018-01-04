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اقتصاد

"الإسكان": "استبيان " رضاء المواطنين عن خدمات الصرف الصحي بالدقهلية والشرقية والبحيرة

الخميس 04/يناير/2018 - 10:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبد العظيم
أعلنت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، طرح مناقصة عامة بين المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد وتنفيذ أعمال استبيان بطاقات رضاء المواطنين، بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والتي يتم بها تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم علي النتائج (P for R)، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز أداء الشركات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من النواحي المؤسسية، ومجالات مشاركة المواطنين.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يتضمن في مرحلته الأولى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ155 قرية موزعة على 3 محافظات، من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، حيث سيتم تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 الف نسمة، ويبلغ تمويل البرنامج 550 مليون دولار أمريكى، بقرض من البنك الدولى، من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر، وهى ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان ونائب رئيس الوحدة (PMU): تقوم المكاتب الاسشارية المتخصصة الراغبة بتقديم العطاءات الفنية والمالية للمناقصة بشراء كراسة الشروط بعد التقدم بطلب كتابي إلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، ويتم تقديم العروض في مظروفين مغلقين (أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي)، بمقر وزارة الإسكان، في موعد أقصاه 17/1/2018 الساعة 12 ظهرًا، مرفقًا بها ضمان دخول العطاء (التأمين المؤقت) بمبلغ 8000 جنيه مصري، على أن يُستكمل إلى 5% من قيمة العطاء المقبول لمن يرسو عليه العطاء، ولن يلتفت إلي العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد.

وأضاف: سيتم تقييم العروض بنظام النقاط، وطبقا لأسس التقييم المنصوص عليها بمستندات الطرح، وطبقًا لقانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات المصري ولائحته التنفيذية، وسيتم عقد جلسة بمقر وزارة الإسكان بتاريخ 8/1/2018 في تمام الساعة 12 ظهرًا للرد علي استفسارات الراغبين في التقدم، بشرط الحصول علي كراسة الشروط المختومة بختم وحدة إدارة المشروعات (PMU).

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