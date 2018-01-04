اليوم .. وفد من الصحفيين العرب يشارك في عزاء إبراهيم نافع

حضر وفد من الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب القاهرة أمس، وذلك للمشاركة في عزاء الراحل الكاتب الصحفى الكبير ابراهيم نافع، والذى يقام بمسجد عمر مكرم مساء اليوم.



وصل إلى القاهرة أمس وفد من الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين قادما من بغداد وحضور كلا من ناصر أبو بكر نائب رئيس الاتحاد نقيب الصحفيين الفلسطينيين قادما مِن فلسطين وعبد الوهاب الزغيلات رئيس اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد قادما من الأردن والهاشمي نويره مستشار الاتحاد قادما من تونس، وذلك لتقديم واجب العزاء للشعب المصري وللصحفيين المصريين في وفاة إبراهيم نافع.



وتقيم أسرة الراحل الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم نافع مراسم العزاء مساء اليوم الخميس بمسجد عمر مكرم بالتحرير.



وكان قد شيع المئات من الصحفيين والاعلاميين ظهر امس جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وذلك بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.



وانطلقت جنازة الراحل من مؤسسة الأهرام، إلى مسجد عمر مكرم، لأداء صلاة الجنازة عليه، وأدى عدد كبير من الكتاب الصحفيين والإعلاميين ورجال السياسة وشخصيات عامة صلاة الجنازة على المتوفى.



وتوفي الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، ونقيب الصحفيين الأسبق، مساء الأحد الماضى فى الإمارات عن عمر ناهز الـ 84 عاما، بعد معاناة مع المرض.

