مواجهة قوية بين مصر المقاصة والمقاولون العرب ببتروسبورت .. اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة مع المقاولون العرب اليوم بملعب بتروسبورت فى إاطر لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2017/2018 .



ويسعى مصر المقاصة إلى العودة مجددا إلى الطريق الصحيح بعد مسلسل النتائج غير الجيدة التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة والتى كانت أخرها التعادل امام الاتحاد السكندرى .



وهو الأمر نفسه بالنسبة للمقاولون العرب الذى دخل فى مأزق كبير خلال الفترة الماضية بعد هزيمته فى لقاءيين متتاليين .



ويمتلك المقاصة 20 نقطة محتلا بها المركز العاشر ، فيما يقع المقاولون العرب فى المركز السابع برصيد 22 نقطة .