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رياضة

مواجهة قوية بين مصر المقاصة والمقاولون العرب ببتروسبورت .. اليوم

الخميس 04/يناير/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
عمرو الحلواني
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة مع المقاولون العرب اليوم بملعب بتروسبورت فى إاطر لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2017/2018 .

ويسعى مصر المقاصة إلى العودة مجددا إلى الطريق الصحيح بعد مسلسل النتائج غير الجيدة التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة والتى كانت أخرها التعادل امام الاتحاد السكندرى .

وهو الأمر نفسه بالنسبة للمقاولون العرب الذى دخل فى مأزق كبير خلال الفترة الماضية بعد هزيمته فى لقاءيين متتاليين .

ويمتلك المقاصة 20 نقطة محتلا بها المركز العاشر ، فيما يقع المقاولون العرب فى المركز السابع برصيد 22 نقطة .

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