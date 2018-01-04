مواجهة قوية بين مصر المقاصة والمقاولون العرب ببتروسبورت .. اليوم
الخميس 04/يناير/2018 - 10:35 ص
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة مع المقاولون العرب اليوم بملعب بتروسبورت فى إاطر لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2017/2018 .
ويسعى مصر المقاصة إلى العودة مجددا إلى الطريق الصحيح بعد مسلسل النتائج غير الجيدة التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة والتى كانت أخرها التعادل امام الاتحاد السكندرى .
وهو الأمر نفسه بالنسبة للمقاولون العرب الذى دخل فى مأزق كبير خلال الفترة الماضية بعد هزيمته فى لقاءيين متتاليين .
ويمتلك المقاصة 20 نقطة محتلا بها المركز العاشر ، فيما يقع المقاولون العرب فى المركز السابع برصيد 22 نقطة .