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اقتصاد

نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 26 عاما مع تألق أسهم النفط والسمسرة

الخميس 04/يناير/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
رويترز
صعدت الأسهم اليابانية اليوم الخميس في أولى جلسات تداول 2018، مع ارتفاع المؤشرين نيكي وتوبكس لأعلى مستوى في عدة عقود في الوقت الذي صعدت فيه أسهم النفط وشركات السمسرة.

ولحق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بركب المكاسب التي حققتها الأسواق الخارجية بعد عطلة العام الجديد في اليابان ليغلق مرتفعا 3.26 في المئة عند أعلى مستوى في الجلسة البالغ 23506.33 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ يناير 1992.

والارتفاع الذي سجله المؤشر نيكي اليوم هو أكبر مكاسبه اليومية منذ العاشر من نوفمبر 2016.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.55 في المئة ليغلق عند أعلى مستوى في الجلسة البالغ 1863.82 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1991.

وفاقت الأسهم الصاعدة تلك الهابطة بواقع 492 إلى 143 مع استقرار 40 سهما عند الإغلاق.

وفي 2017 ربح المؤشر نيكي 19.1 في المئة وزاد المؤشر توبكس 19.7 في المئة في الوقت الذي تلقت فيه أرباح الشركات اليابانية الدعم من زيادة قوة الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي محليا والسياسة النقدية الشديدة التيسير التي يتبعها بنك اليابان المركزي.

واليوم ساعدت المكاسب التي حققها الكثير من القطاعات في تعزيز أسهم شركات السمسرة مع ارتفاع مؤشر قطاع الأوراق المالية الفرعي 4.86 في المئة. وزادت أسهم نومورا هولدنجز 3.16 في المئة ودايوا سيكيوريتيز جروب 3.82 في المئة.

وعزز ارتفاع أسعار الخام مؤشر قطاع النفط والغاز الفرعي ليرتفع 3.73 في المئة. وزادت أسهم جيه.إكس.تي.جي هولدنجز 3.99 في المئة وكوزمو إنرجي هولدنجز 7.29 في المئة.

وزادت أسعار النفط الخام نحو اثنين بالمئة في العقود الآجلة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بدعم من الاضطرابات في إيران العضو في أوبك وبيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا.

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