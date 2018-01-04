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حوادث

الإعدام شنقا لمدرس لقتله زوجته بعد رفعها دعوى خلع بأسيوط

الخميس 04/يناير/2018 - 10:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيهاب عمر
عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط كلا من "راشد محمد راشد بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لـ"طارق سيد هاشم و حسين علي رفاعي " لقتلهم زوجة الاول إثر خلافات عائلية وتركها منزل الزوجية ورفع قضية خلع على المتهم الأول بقرية المطيعة وذلك في القضية رقم 16653 لسنة 2014 جنايات مركز أسيوط.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم فهمي صقر، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وشريف زاهر، وأمانة سر محمد فاروق و لؤى بهى الدين و على حسين.

تعود وقائع القضية إلى 17 أبريل 2014 ، بعد ورود بلاغ لمركز شرطة أسيوط من مستشفي الإيمان العام، بوصول "أماني سيد أحمد " 25 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية المطيعة دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابتها بطلق ناري؛ و بانتقال قوات الأمن وإجراء التحريات تبين قيام زوج المجني عليها المدعو"راشد محمد راشد " 38 سنة مدرس ومقيم بقرية المطيعة بخطف زوجته من منزل أهلها واصطحابها إلي منزل الزوجية بجزيرة المطيعة بمعاونة المتهمين الثاني والثالث والتعدي عليها من سلاح ناري "بندقية آليه" وأطلق أعيرة نارية صوبها ما أدي إلي وفاتها ؛ نتيجة لخلافات عائلية بينهما وتركها منزل الزوجية والتوجه إلي منزل أهلها ورفع دعوى طلاق "خلع" .

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