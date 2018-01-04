تركيا: قرار أمريكا إدانة مصرفي تركي جائر ومؤسف

قالت تركيا اليوم الخميس إن قرار هيئة محلفين أمريكية إدانة مصرفي تركي بمساعدة إيران على تفادي العقوبات قرار "جائر ومؤسف" يصل إلى حد التدخل في شؤون تركيا الداخلية.



وأدانت محكمة مانهاتن الاتحادية أمس محمد خاقان عطا الله، وهو مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل المصرفي.



وفي بيان قالت وزارة الخارجية التركية إن القضية استندت إلى أدلة زائفة يمكن استغلالها سياسيا.