ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تركيا: قرار أمريكا إدانة مصرفي تركي جائر ومؤسف

الخميس 04/يناير/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
رويترز
قالت تركيا اليوم الخميس إن قرار هيئة محلفين أمريكية إدانة مصرفي تركي بمساعدة إيران على تفادي العقوبات قرار "جائر ومؤسف" يصل إلى حد التدخل في شؤون تركيا الداخلية.

وأدانت محكمة مانهاتن الاتحادية أمس محمد خاقان عطا الله، وهو مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل المصرفي.

وفي بيان قالت وزارة الخارجية التركية إن القضية استندت إلى أدلة زائفة يمكن استغلالها سياسيا.

ترشيحاتنا

أزمة فى السعودية بسبب ممرضات تعبثن بوجه رضيع..فيديو

«صدى البلد» ينشر تفاصيل أول تعاقد مع والد «صلاح» بـ10 آلاف جنيه

عمرو أديب: «حتى لو الزمالك تعاقد مع مارادونا مش هيعمل حاجة»

تعرف على رد باسم مرسي على الاحتراف خلال الفترة الحالية

في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يدعو الجيش للتمرد ويصف تل أبيب بـ«الابارتهايد»

ضبط مصري طعن آخر في الكويت ثأرا لأخيه

لجنة الفتوى توضح حكم المسح على الشراب وشروطه خلال الوضوء

بينهم أردوغان.. واشنطن تكشف عن مخطط لأتراك ساعدوا إيران على التهرب من العقوبات

سعر الدولار اليوم في البنوك .. فيديو

وكيل نيبوشا: الزمالك لم يبلغنا رسميا بقرار الإقالة

وكيل "نيبوشا": العودة لقيادة الفيصلي الأردني "صعبة"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«صدى البلد» داخل مدرسة محمد صلاح بالغربية .. أجواء احتفالية قبل إعلان جائزة الكاف.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ"ليلى علوى" ..صور

بالصور.. تكريم هاني شاكر ونادية مصطفى وإيهاب فهمي في مهرجان الموسيقى بعين شمس

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع ..صور

إطلالة غير متوقعة لـ"فرح علي" في أحدث جلسة تصوير

فيديو

استشارى نفسي: تخصيص خط ساخن لصندوق مكافحة الإدمان للعلاج بالمجان.. فيديو
أستاذ تمويل : البنك المركزى سجل رقما تاريخيا للاحتياطي النقدي .. فيديو
سعر الدولار اليوم في البنوك .. فيديو
«الكهرباء»: خطة تطوير لشبكات التوزيع بتكلفة 24 مليار جنيه.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟