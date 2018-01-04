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رياضة

موجوروزا تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة سيدني الدولية

الخميس 04/يناير/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
رويترز
قال منظمو بطولة سيدني الدولية للتنس اليوم الخميس إن الاسبانية جاربين موجوروزا بطلة ويمبلدون قبلت بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتأمل المصنفة الثانية عالميا في استعداد جيد لبطولة أستراليا المفتوحة بعدما أجبرتها تقلصات في الساق على الانسحاب من مباراتها الأولى في بطولة برزبين الدولية يوم الثلاثاء. وقالت اللاعبة الاسبانية البالغ عمرها 24 عاما في بيان "لعبت في سيدني مرة واحدة من قبل واستمتعت بالأجواء هناك وهي مدينة جميلة.

"بطاقة الدعوة هذه هي فرصة رائعة لي للعودة إلى الملاعب وأتمنى أن أخوض مباريات أكثر قبل أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام في ملبورن".

وأضافت "بطولة سيدني قوية للغاية ولن تكون هناك مباريات سهلة".

وتشهد البطولة، التي تنطلق في سيدني يوم الأحد المقبل، مشاركة ثلاث من أربع لاعبات فزن بألقاب البطولات الأربع الكبرى في العام الماضي حيث ستنضم إلى موجوروزا كل من سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة وايلينا اوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة.

كما تشارك فينوس وليامز الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وبترا كفيتوفا الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين وانجليك كيربر بطلة استراليا المفتوحة 2016 وسمانثا ستوسر بطلة أمريكا المفتوحة 2011.

وتقام بطولة استراليا في الفترة من 15 وحتى 28 بناير الجاري.

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