تعرف على موعد لقاءات الدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها .. اليوم
الخميس 04/يناير/2018 - 10:41 ص
تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم لموسم 2017/2018 ..وتشهد مباريات اليوم إقامة لقاءيين فى منتهى القوة والإثارة .
تبدأ اللقاءات بمواجهة مثيرة وقوية تجمع بين الرجاء المطروحى والاتحاد السكندرى فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء بملعب الإسكندرية .
وفى تمام الساعة الخامسة مساء يصطدم مصر المقاصة مع المقاولون العرب بملعب بتروسبورت .
وتنقل جميع المباريات على قنوات " أون سبورت ودى إم سى ونايل سبورت " .