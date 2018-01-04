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رياضة

تعرف على موعد لقاءات الدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها .. اليوم

الخميس 04/يناير/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
عمرو الحلواني
تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم لموسم 2017/2018 ..وتشهد مباريات اليوم إقامة لقاءيين فى منتهى القوة والإثارة .

تبدأ اللقاءات بمواجهة مثيرة وقوية تجمع بين الرجاء المطروحى والاتحاد السكندرى فى تمام الساعة الثانية والنصف مساء بملعب الإسكندرية .

وفى تمام الساعة الخامسة مساء يصطدم مصر المقاصة مع المقاولون العرب بملعب بتروسبورت .

وتنقل جميع المباريات على قنوات " أون سبورت ودى إم سى ونايل سبورت " .

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