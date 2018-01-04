الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم "الخميس" عددًا من القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية.



وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٦١٩ لسنة ٢٠١٧، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة غيتة الابتدائية القديمة المشتركة رقم (١) بناحية غيتة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة.



كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ٦٢٥ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بناحية العصايد مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة.



وأصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ٦٢٧ لسنة ٢٠١٧ بنقل وائل ممدوح حجازي الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية.



وأصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠١٧ بندب القاضي أحمد إسماعيل دسوقي خليل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك قرارا رقم ٦٢٩ لسنة ٢٠١٧ بتعيين نائب لرئيس محكمة استئناف المنصورة ومحام عام أول بالنيابة العامة.

