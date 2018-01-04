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أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية تنفي تدمير طائرات في هجوم مسلح على قاعدة "حميميم"

الخميس 04/يناير/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
ا ش ا
نفت وزارة الدفاع الروسية ما تناقلته وسائل إعلام محلية بشأن تدمير 7 طائرات حربية، في استهداف لقاعدة "حميميم" في سوريا من قبل مسلحين، واصفة هذه الأخبار بأنها "غير صحيحة".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الخميس - أن الأخبار التي نشرتها صحيفة " كوميرسانت" الروسية بهذا الشأن مزيفة، مضيفة أن مجموعة الطائرات الروسية الموجودة في سوريا في حالة جاهزية حربية تامة وتواصل تنفيذ جميع مهماتها بشكل كامل.
وكشف البيان أن القصف، الذي تعرضت له قاعدة "حميميم" الجوية من قبل مسلحين، في آخر ديسمبر 2017، أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين الروس.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية ذكرت أن هجوما شنته مجموعات مسلحة في سوريا على قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية أسفر عن تدمير 7 طائرات روسية وسقوط ضحايا في صفوف العسكريين الروس.

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