"ليفربول" يدرس التقدم بعرض لضم سانشيز



تجدر الإشارة إلى أن التقارير ربطت منذ فترة اليكسيس سانشيز بالانتقال لصفوف مانشستر سيتى بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ارسنال.

ذكرت مجلة (دون بالون) الأسبانية أن نادى "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم يدرس امكانية ضم التشيلى اليكسيس سانشيز نجم نادى أرسنال ليكون بديلا للنجم الرازيلى فيليبى كوتينيو الذى تفيد التقارير بقرب انتقاله لبرشلونة الأسبانى.وقالت المجلة إن إدارة الريدز ترى أن سانشيز سيكون البديل الأنسب لكوتينيو خاصة مع توافر السيولة المالية من بيع الأخير.وأوضحت أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مستعد للتقدم بعرض فى اللحظة الأخيرة من أجل ضم اللاعب.