ألمانيا تؤكد ضرورة نشر بعثة حفظ سلام أممية في "دونباس" شرقي أوكرانيا

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، إنه يجب نشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في المناطق التي تشهد نزاعات بشرق أوكرانيا، مؤكدا ضرورة عدم الاكتفاء فقط بوجود خط اتصال لحماية مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، عن جابريل قوله، إنه من الضروري أن يتم نشر بعثة أممية مسلحة وقوية عبر كافة مناطق "دونباس"، وتعهد بأن بلاده ستدعم هذا الاقتراح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وأشار وزير الخارجية الألماني - الذي يزور أوكرانيا حاليا لبحث تطورات الأوضاع شرقي البلاد - إلى أن بلاده بجانب فرنسا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، سيحاولون تقديم بعثة أممية حقيقية لحفظ السلام في دونباس، مشيرا إلى أنه من ضمن شروط نشر بعثة أممية في دونباس، تنفيذ دائم لوقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في منتصف شهر ديسمبر الماضي، بأن بلاده لا تعارض وجود رقابة دولية في دونباس، غير أنه أكد ضرورة أن يكون ذلك عن طريق الموافقة المباشرة بين أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.



